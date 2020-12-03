Нью-Дели, , 09:14 — REGNUM В Индии в продаже появился бюджетный кроссовер Nissan Magnite. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Для покупателей авто доступно в четырех вариантах комплектации. Стоимость модели в зависимости от версии составляет от 499 до 934 тыс. рупий, что в пересчете по актуальному курсу составляет 520−969 тыс. рублей.

Длина модели равна 3998 мм, а колёсная база автомобиля составляет 2500 мм. Клиренс кроссовера — 205 мм.

Под капотом модели функционирует атмосферный мотор рабочим объёмом один литр и мощностью 69 «лошадей». Также в линейке агрегатов присутствует однолитровый 100-сильный турбированный движок. В качестве трансмиссии у машины пятискоростная механика либо вариатор CVT. Привод модели полагается только передний.

В России новинка появится позже. На данный момент Nissan Magnite завершил регистрацию в Роспатенте.

Ранее компания Nissan представила модернизированный пикап Navara, укомплектованный технологиями Intelligent Mobility. Продажи новинки начнутся в Таиланде, а позже модель будет представлена и на других авторынках.

Читайте также: Обнародованы цены на Nissan Maxima 2021 модельного года