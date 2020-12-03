Томск, , 09:11 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл рабочую встречу в Москве с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в ходе встречи были подняты многие проблемы, не имеющие простых решений.

В их числе стороны обсуждали вопросы несовершенства межбюджетных отношений, необходимости выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, дефицита регионального бюджета и роста государственного долга и так далее.

«Они касаются не только Томской области, но и некоторых других развитых регионов, бюджетная обеспеченность которых недостаточна в силу черных дыр в законодательстве. Но и у нас, и Минфина есть обоюдное желание наконец-то эти решения найти и от черных дыр избавиться», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Томская область получила из федерального бюджета 1,7 млрд рублей в качестве компенсации снижения налоговых доходов из-за пандемии.

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