Москва, , 08:31 — REGNUM Восемь технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России, сообщается на портале мэра столицы.

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В список попали восемь ОЭЗ: нанотехнологический центр «Техноспарк», «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».

В Москве действует 36 технопарков, в которых работает более 2 тыс. компаний. Шесть технопарков находятся на стадии развития. Всего в рейтинг 2020 года вошли 41 технопарк из 23 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет 18 детских технопарков города.

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