Тольятти, Самарская область, , 08:32 — REGNUM Первое место в рейтинге самых продаваемых в ноябре 2020 года на российском авторынке моделей АвтоВАЗа заняли автомобили семейства Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В прошлом месяце в России было продано 14 540 машин Lada Granta, что на 15,6% больше, чем в ноябре прошлого года.

Вторую строчку заняли модели семейства Lada Vesta, результат продаж которых составил 11 771 экземпляр. При этом продажи этих моделей выросли на 35,3% в годовом сравнении.

Замыкают тройку лидеров пассажирские и коммерческие версии семейства Lada Largus. В ноябре 2020 года в России было реализовано 4052 таких авто.

Напомним, в ноябре 2020 года на российском авторынке было продано 38 064 автомобиля Lada — на 21,9% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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