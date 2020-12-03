Сеул, , 08:22 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $9,87 млрд, что является самым большим месячным приростом за последние десять лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец ноября валютные резервы страны составили $436,38 млрд.

Эксперты отмечают, что в начале года из-за пандемии коронавируса показатель значительно сократился, однако начиная с апреля вновь начал расти. В частности, это связано с ослаблением доллара и увеличением конверсионной стоимости недолларовых активов, а также с ростом депозитов в иностранной валюте и инвестиционной прибыли.

Ценны бумаги увеличились на $10,98 млрд, до $394,64 млрд, а депозиты, напротив, сократились на $1,19 млрд, до $29,32 млрд. Золото сокранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец октября Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,12 трлн, на втором была Япония — $1,38 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,02 трлн.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.