Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 2 декабря завершились ростом. По итогам дня цена повысилась на 1,55%, до $47,94. Нефть и рубль обновили максимумы на новостях с переговоров ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась до 75,07 руб. Нефть подорожала до $48,73 за баррель. ОПЕК+ продвинулась к сделке, но детали неясны. Альянсу надо 3 декабря преодолеть разногласия и решить, наращивать добычу нефти на 1,9 млн баррелей в день с января или нет.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей — до 488,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,98 млн).

Запасы бензина выросли на 3,49 млн баррелей и составили 233,64 млн баррелей (прогноз был +2,0 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,24 млн баррелей, до 145,87 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей). Данные отошли на второй план, поэтому остались незамеченными.

Сегодня, 3 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,18 (+0,51%). Покупателям нужна отсрочка повышения добычи нефти, чтобы продолжить дальнейшее ралли. Ближайшая цель для покупателей $50 за баррель. После прохождения психологического уровня они возьмут на мушку уровень $55.

Дополнительную поддержку нефтяной рынок получает от ослабления доллара США и новостей по вакцинам. Великобритания стала первой западной страной, одобрившей вакцину от COVID-19.

Агентство по регулированию лекарств и медизделий Великобритании выдало временное разрешение компаниям Pfizer и BioNTech на использование вакцины в стране.

Европейский союз раскритиковал «поспешное» одобрение Великобританией вакцины, так как требуется больше проверок для получения доказательств эффективности вакцины.

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