Ульяновск, 3 декабря 2020, 08:13 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать областную комплексную программу уличного освещения. Ключевой частью станет внедрение инновационных технологий «Умного города», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам тематического совещания.
Открывая заседание, губернатор отметил, что в регионе реализуются «важные проекты» по организации жизнедеятельности — благоустраиваются территории, ремонтируются внутридворовые дороги и тротуары. Также поставлена задача решить вопрос создания качественной системы уличного освещения, так как он связан не только с качеством жизни людей, но и с их безопасностью.
По его словам, нужно выработать общие «основополагающие подходы». Губернатор подчеркнул, что будет оказана помощь из регионального бюджета тем муниципальным образованиям, которые будут заниматься улучшением качества уличного освещения.
В ходе совещания Сергей Морозов подверг критике руководство Ульяновска в части исполнения по повышению качества уличного освещения. Он рекомендовал мэрии совместно со старшими по домам и ТОС провести осмотры наружного освещения и разработать программу развития, в том числе учитывая предложений жителей.
Также было предложено сформировать областную межведомственную программу строительства и модернизации наружного освещения на территории. Министр энергетики Александр Черепан проинформировал, что в её основе будут шесть направлений, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Комплексное развитие сельских территории».
По данным властей, с начала 2020 года установлено более 6,2 тыс. светоточек, смонтировано 42,1 км линий электропередач. В планах на 2021 год — установка 5610 светоточек, монтаж 57,4 км линий электропередач.
Кроме того, с 2015 года в рамках реализации энергосервисных контрактов на территории 11 муниципалитетов установлено около 13 тыс. светодиодных светильников — в это вложено более 257 млн рублей. В результате потребления экономия за пять лет превысила 300 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на год «заморозили» тарифы на коммунальные услуги, регулирование которых осуществляется на уровне региона. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. Речь идёт о таких коммунальных услугах для населения, как тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
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