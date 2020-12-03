Тольятти, Самарская область, , 08:15 — REGNUM Продажи автомобилей Lada в ноябре 2020 года увеличились на 21,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ.

В прошлом месяце в России было продано 38 064 машины Lada. В компании отметили, что в ноябре был установлен новый абсолютный рекорд по количеству проданных машин в месяц (за период начиная с декабря 2013 года, когда было продано 38 948 экземпляров).

«Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но, очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда LADA в России», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне.

Напомним, в октябре 2020 года в России было реализовано 37 030 машин Lada — на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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