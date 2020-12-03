Москва, , 07:23 — REGNUM Рост цен на квартиры в новостройках, вероятно, продолжится в 2021 году. В среднем по России их стоимость за год может вырасти на 10−12%, в Москве — до 20%. Об этом 3 декабря пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Ключевыми факторами роста цен они назвали льготную ипотеку (под 6,5%), которая повышает интерес покупателей к жилой недвижимости, а также снижение ипотечных ставок на жильё вторичного рынка, уменьшение депозитных ставок и девальвацию рубля.

«Интенсивный рост цен продолжится в первой половине 2021 года. Но во второй половине, вероятно, уменьшится, поскольку ослабнет спрос. Средние цены на новостройки в следующем году могут вырасти на 10−12%», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Ранее эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова сообщала ИА REGNUM, что одним из факторов, повлиявшим на рост потребительского спроса жителей России на покупку недвижимости по ипотеке, стал отложенный спрос в период самоизоляции.

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