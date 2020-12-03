Пекин, , 07:09 — REGNUM Китай имплементировал политику налоговых преференций в интересах поддержки борьбы с бедностью и достиг выдающихся результатов, сообщили 2 декабря в Государственной налоговой администрации КНР.

Снижение налогов в интересах борьбы с бедностью в стране за первые 10 месяцев текущего года превысили 95 млрд юаней (около $14,48 млрд), что на 38% больше, чем в прошлом году, заявил на пресс-конференции представитель администрации Ван Шию.

В течение этого периода общая выручка от продаж в 832 бедных округах по всей стране выросла на 13,3% в годовом исчислении, что свидетельствует о здоровом экономическом восстановлении, несмотря на влияние эпидемии COVID-19, отметил Ван.

Китай стремится ликвидировать абсолютную бедность и достичь своей цели построения умеренно процветающего во всех отношениях общества к концу 2020 года.