Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Положительных результатов в процессе переговоров достигли участники сделки ОПЕК+, касающейся ограничения нефтедобычи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По сведениям журналистов, речь идет о позициях России, Саудовской Аравией и ОАЭ. При этом детали мероприятия остаются неясными, а говорить об окончательных договоренностях пока преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переносе с 1 на 3 декабря встречи министров государств ОПЕК+. Поводом для этого послужили разногласия, которые наметились еще 29 ноября, в рамках внеплановой конференции России и стран-участниц ОПЕК.

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