Чанчунь, Китай, , 06:46 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая зарегистрирован четырехкратный рост объемов внешней торговли в сфере электронной коммерции до 443 млн юаней (около $67,5 млн) за первые десять месяцев года в годовом исчислении, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Объем трансграничной торговли провинции в сфере электронной коммерции составил более 1360 тонн, что примерно в 13 раз больше, чем в период с января по октябрь прошлого года.

В основном благодаря быстро развивающемуся сектору электронной коммерции экспортные объемы провинции превысили 440 млн юаней, что на на 424,8% больше в годовом исчислении.

Основными экспортными товарами провинции стали предметы первой необходимости, одежда и электронные товары. Импорт Цзилиня упал в стоимости на 33,2% в годовом исчислении, но рост в объемах за этот период превысил 420%.

Расположенный на границе Китая, России и КНДР, пограничный город Хуньчунь, Цзилинь, стал притягательным местом для предприятий электронной коммерции и логистических предприятий в стране и за рубежом в целом.