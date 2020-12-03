Тегеран, , 09:08 — REGNUM Индия стремится диверсифицировать свой импорт нефти за счёт возобновления поставок из Ирана и Венесуэлы после того, как новоизбранный президент США Джо Байден вступит в должность, заявил индийский министр нефти Дхармендра Прадхан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Индия была ключевым покупателем иранской и венесуэльской нефти до сокращения закупок из-за введения санкций президентом США Дональдом Трампом в отношении двух членов ОПЕК с момента вступления в должность в 2017 году. «Как покупатель Индия хотела бы иметь больше партнеров. У нас должно быть больше направлений для закупки нефти», — сказал Прадхан.

«Индия, которая раньше была крупнейшим клиентом Ирана после Китая, прекратила покупать нефть у Тегерана в мае 2019 года и резко сократила потребление венесуэльской нефти в последние месяцы после того, как Трамп ввел односторонние санкции против Ирана», — сообщил индийский чиновник.

Министр нефти подчеркнул: «Иран является надежным партнером, в связи с чем мы хотим сохранить наши отношения и возобновить закупки нефти у Тегерана».

Несколько месяцев назад посол Индии в Тегеране заявил, что ирано-индийские торговые отношения по большей части зависят от энергетического сектора. «Было проведено множество консультаций по закупке иранской нефти между высшими должностными лицами двух стран», — отметил он.