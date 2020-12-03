Тегеран, , 09:31 — REGNUM Экспорт Ирана в Ирак через пограничный пункт Мехран (западная провинция Илам) достиг 534 000 тонн на сумму 284 миллиона долларов за последние восемь календарных месяцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 декабря.

Генеральный директор Таможенной администрации Илама Рухолла Голами сделал это замечание, отметив, что торговля между Ираном и Ираком через пограничный Мехран проходит в соответствии со всеми медицинскими протоколами и предписаниями по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что в настоящее время 500 грузовиков, перевозящих иранские товары, ежедневно пересекают общую границу с Ираком. «Основными товарами, экспортируемыми через Мехран в течение восьмимесячного периода, были строительные материалы, металлопродукция, стекло и плитка», — заявил Голами.

По его словам, экспорт Ирана в Ирак через контрольно-пропускной пункт Мехран в течение последнего финансового года составил 1,18 миллиарда долларов.