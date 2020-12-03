Тегеран, , 09:54 — REGNUM 2 декабря директор портов и морской организации иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что оборудование в юго-восточном стратегическом иранском порту Чабахар способно загружать 15 000 тонн грузов в день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Агаи рассказал IRNA, что этот факт свидетельствует о значительном увеличении экспорта и импорта основных товаров через Чабахар, первый иранский порт, способный привлечь иностранных инвесторов.

Он сослался на современное оборудование порта для разгрузки зерна и отметил, что процесс разгрузки судна начинается сразу же, как только оно причаливает. Местный чиновник заявил: «Имея совместные границы с двумя соседними странами (Афганистаном и Пакистаном), иранский порт Чабахар может стать маршрутом для присоединения стран Африки к Содружеству Независимых государств (СНГ)».

«После завершения первой фазы строительства порта Шахид Бехешти в Чабахаре он может сыграть важную роль в сфере маркетинга, привлечь инвесторов и облегчить прибытие различных судов», — объявил Агаи. По его словам, данный национальный проект также подготовит почву для развития торговых обменов с соседними государствами, включая Индию, Оман и Афганистан.