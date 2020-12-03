Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Судебный иск против американской компании Facebook по причине нарушения антимонопольного законодательства собираются подать власти свыше 40 регионов США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации источников, жалоба будет подана на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) собирается подать антимонопольный иск против Facebook в рамках расследования начатого летом 2019 года и касающегося нарушения компанией американского антимонопольного законодательства.

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