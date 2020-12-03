Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing провела первый полет обновленного авиалайнера 737 MAX с представителями СМИ на борту, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что самолет выполнил полет из Далласа (штат Техас) в Талсу (штат Оклахома), весь рейс занял 45 минут. Предполагается, что первый коммерческий полет нового авиалайнера состоится 29 декабря. Показательный полет с представителями СМИ устраивался, чтобы развеять сомнения в безопасности нового самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Boeing получила разрешение на возврат в эксплуатацию авиалайнеров 737 MAX от авиарегулятора в США. Уже авиакомпания American Airlines внесла обновленные самолеты в график вылета воздушных судов.

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