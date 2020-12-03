Сараево, , 02:34 — REGNUM Палата представителей парламента Боснии и Герцеговины 2 декабря проголосовала за закон о новом трубопроводе, который создает условия для объединения южной части Боснии и Герцеговины с газовой сетью Хорватии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Закон о газопроводе «Южный интерконнектор Боснии и Герцеговиныи Республики Хорватия» был представлен как проект с повышенным приоритетом для Боснии и Герцеговины, благодаря которому из Загвозда в Хорватии через Посушье-Томиславград-Шуйце-Купреса-Бугойна-Новый Травник и ответвление к Мостаур Босния и Герцеговина получила бы новый источник газоснабжения.

В настоящее время, по заявлению хорватских СМИ, Босния и Герцеговина «зависит от российского газа, и единственный поток газа поступает через Сербию».

Как пояснил депутатам директор компании «BH Gas» Ясмин Салкич, строительство нового газового интреконнектора имеет решающее значение для поддержания безопасности поставок природного газа на территории всей Боснии и Герцеговины, а также для диверсификации источников поставок газа.