Москва, , 02:04 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России после спада в 2020 году будут восстанавливаться больше года. К таким выводам пришли российские экономисты, сообщает 3 декабря телеканал РБК.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что по итогам года показатель реальных доходов может снизиться на 3%. При этом выразил уверенность, что в 2021 году ситуация вернётся на докризисный уровень.

Однако, говорится в обзоре экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, доходы в лучшем случае увеличатся на 2% в 2021 году.

В свою очередь директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова предупредила, что существует значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов. По её прогнозу реальные располагаемые доходы граждан России снизятся на 4,1% по итогам 2020 года, а в 2021 году возрастут на 2,2%.

Тормозящими факторами она назвала подавленную экономическую активность из-за незавершенности кризиса, связанного с распространением коронавируса и введённых из-за этого ограничений, а также секвестр бюджетных расходов и сложную экономическую ситуацию в регионах.

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