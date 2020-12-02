Москва, , 23:07 — REGNUM Общий объем потерь рынка коммерческой недвижимости в 2020 году может достичь 30 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя новость о том, что около трети площадей торговых и бизнес-центров города остаются не арендованными.

«Это означает сокращение налоговых поступлений в городской бюджет на 3,3−3,7 млрд, мультипликативный эффект для ВРП города может составить около 70−80 млрд рублей, в масштабах города — это менее 0,3% ВРП Москвы», — сказал Манкевич.

Ситуация некритична, но запускает ряд сопутствующих тенденций, включая сокращение инвестиций в сектор, сокращение строительства, сокращение занятости, считает экономист.

«Вместе с тем, массовый исход людей из магазинов, торговых центров и офисов создает дополнительный спрос на e-commerce, IT-решения, складские помещения, которые в сегменте коммерческой недвижимости единственные демонстрируют позитивную динамику», — подчеркнул глава РАСПП.

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