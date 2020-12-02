Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве без арендаторов простаивает максимум четверть общих объёмов коммерческой недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя новость о том, что около трети площадей торговых и бизнес-центров города остаются не арендованными.

«Действительно, рынок коммерческой недвижимости стал главным аутсайдером корона-кризиса. Уровень в 30−45% невостребованной коммерческой недвижимости кажется несколько завышенным, реальный уровень пустующих площадей составляет 15−25%» — сказал Манкевич.

Причем основной отток, по мнению главы РАСПП, связан с малым и средним бизнесом: несетевые магазины и рестораны столкнулись с наибольшими сложностями, многие из них закрылись, также многие малые и средние предприятия отказались от офиса в пользу коворкинга и полного перехода на удаленную занятость. Крупный бизнес также иногда задумывается об оптимизации аренды своей офисной недвижимости.

«Примечательно, что цены на аренду офисов не снизились, во всяком случае в объявлениях, по реальным сделкам арендодатели чаще всего предлагают скидки. Часть спроса перераспределилась от классического оффлайн-ритейла в пользу e-commerce, и мы видим, что выручка Wildberries и Ozon растет двух-трехзначными темпами», — заявил Манкевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: мэрия Москвы может вмешаться в рынок коммерческой недвижимости