Москва, , 07:20 — REGNUM Восемь технопарков Москвы вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В список лучших технопарков России вошли такие столичные центры, как возглавивший перечень нанотехнологический центр «Техноспарк», а также особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш». В общей сложности в рейтинг 2020 года включили 41 технопарк из 23 регионов.

«В числе самых эффективных технопарков страны — восемь московских. Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий — один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки», — сказала Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что на данный момент в городе функционирует 36 технопарков, еще шесть находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. Всего на этих объектах работает свыше двух тысяч компаний, создано почти 65 тысяч рабочих мест.