Москва, , 21:53 — REGNUM 2 декабря президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые медицинские центры в нескольких регионах России. В частности, Министерство обороны РФ всего за 2 месяца построило и передало сегодня Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый. Госпитали расположены по ул. Соликамская в г. Астрахани и по ул. Центральная в г. Нариманов Астраханской области. Энергоснабжение новых объектов, ориентированных на лечение пациентов с COVID-19, обеспечила дочерняя компания группы «Россети» — «Россети Юг».

Энергетики построили 1,8 км воздушной линии 6−10 кВ, установили 89 опор, 8 км самонесущего изолированного провода и 2 комплектные трансформаторные подстанции. Общая потребность медицинских учреждений в мощности составляет свыше 2,25 МВт. Принимая во внимание социальную значимость ввода данных объектов, «Россети Юг» в максимально короткие сроки выполнила все работы по строительству внешних сетей электроснабжения. Всего «Россети Юг» обеспечивает энергоснабжение еще 57 медицинских учреждений, осуществляющих лечение пациентов с короновирусной инфекцией, отмечается в сообщении компании.

Кроме того, группа «Россети» обеспечила электроэнергией детский Детский корпус областной клинической инфекционной больницы в Пскове, который также строит Минобороны России по поручению Президента РФ. Для этого энергетики «Россети Северо-Запад» проложили 2,5 км кабельных линий 10 кВ и установили две дополнительные трансформаторные подстанции. Обеспечена выдача 1,2 МВт мощности. Все работы завершены в срок.

Медцентр в Пскове оснащают всем необходимым для лечения детей с COVID-19 и пневмонией — аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, цифровым диагностическим аппаратом для обследования малышей младше 1 года. Он рассчитан на приём 60 пациентов. В общей сложности на новый медицинский объект будет поставлено более 22 000 единиц техники и различных предметов медицинского назначения. Ранее «Россети» обеспечили электроснабжение новой Псковской областной клинической инфекционной больницы, на базе которой создается сейчас детский