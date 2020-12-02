Москва, , 20:30 — REGNUM Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет составлять менее $10 за дозу. Об этом 2 декабря сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на специальной сессии Генассамблеи ООН.

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Он отметил, что это дешевле многих других вакцин от коронавируса. Российская сторона нацелена на то, чтобы сделать вакцину доступной для мира и потому препарат будет продаваться во всех странах по одинаковой цене, добавил глава РФПИ.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. Первыми сделать прививку смогут медики и учителя.