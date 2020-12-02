Москва, , 20:14 — REGNUM Стоимость аренды коммерческой недвижимости в Москве, вероятно, продолжит своё падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря рассказал экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что около трети помещений в торговых и бизнес-центрах простаивают без арендаторов.

По его словам, пока арендодатели не пойдут на резкое понижение цен, потенциальные арендаторы не будут проявлять повышенный интерес к коммерческой недвижимости Москвы.

«Пока им не сделают выгодное предложение, от которого просто нельзя будет отказаться с точки зрения цен, эти площади будут оставаться в избытке. Это проблема Москвы», — сказал Колташов.

Ситуация может измениться только в том случае, если власти города ужесточат требования к фирмам с целью повысить спрос на офисные площади.

«Единственное, что поможет подстегнуть аренду, — это новые санитарные требования. Если мэрия Москвы сможет протащить новые санитарные требования, которые будут заставлять фирмы снимать больше недвижимости, держать сотрудников в разных кабинетах, а не в одном помещении, то в этом случае удастся немного подстегнуть, но это будет против рыночной логики. Потому что рыночная логика требует, чтобы этот рынок пошел вниз по ценам», — заявил Колташов.

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