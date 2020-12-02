Москва, , 19:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом сообщил 2 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Анатолий Чубайс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет, не планируется», — приводит ТАСС ответ пресс-секретаря на соответствующий вопрос.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано» вместо Анатолия Чубайса.

Кадровые перестановки происходят на фоне объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным оптимизации институтов развития, в рамках которой «Роснано» войдёт в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ.

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