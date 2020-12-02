Москва, , 19:49 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 2 декабря разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 18,45 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с датой погашения 12 марта 2031 года на 8,987 млрд рублей. Спрос при этом составил 14,143 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 99,6277% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,04% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с погашением 16 июля 2025 года на 9,464 млрд рублей при лимите в 30 млрд рублей и спросе в 20,532 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,2281% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,25% годовых.

В общей сложности с начала октября Минфин разместил ОФЗ уже почти на 2,4 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года (2 трлн рублей). В общей сложности с начала года ведомство разместило облигации уже на 5,18 трлн рублей.