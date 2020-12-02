Бишкек, , 19:44 — REGNUM В Бишкеке прошла встреча посла КНР Ду Дэвэнь с исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии Артемом Новиковым. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную посольством КНР в этой республике.

В центр внимания был поставлен вопрос об углублении двустороннего взаимодействия и увеличении объемов грузовых перевозок через пограничные КПП «Иркештам» и «Торугарт». Отметив сотрудничество двух столиц в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции и продвижении проекта «Пояса и пути», китайский посол указала на дружественный и добрососедский характер отношений Китая и Киргизии, которые развиваются на благо обоих народов. Дипломат отметила, что в КНР принято решение об увеличении пропуска через указанные переходы, которое способствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей.

Киргизская сторона поблагодарила Китай за это решение, отметив, что Бишкек готов к полномасштабному развитию отношений с Пекином.