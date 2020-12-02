Москва, , 19:41 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в октябре 2020 года увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил 15 026 рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Пенсионное удостоверение Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с предыдущим месяцем средний размер назначенных пенсий в октябре вырос на 0,1%. За период с января по сентябрь показатель вырос на 5,8% в годовом выражении.

При этом реальный размер пенсий (с поправкой на инфляцию) в октябре снизился на 0,4% по сравнению с сентябрём, а в годовом выражении — вырос на 1,7%. За январь — сентябрь реальный размер пенсий увеличился на 2,6% в годовом выражении.