Москва, , 19:56 — REGNUM Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в Москве не изменится в лучшую сторону для арендодателей в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя данные о том, что около трети помещений в торговых и бизнес-центрах простаивают без арендаторов.

«Я не ожидаю, что в 2021 году ситуация в Москве изменится коренным образом. Незаполненность площадей говорит в первую о том, что компании не чувствуют себя настолько уверенными, чтобы эти площади снять», — сказал Колташов.

По его мнению, для того чтобы изменить ситуацию и повысить спрос на офисные и торговые помещения арендодателям следует снизить на них цену.

«Если бы цены были ниже процентов на 15−30, то процент пустующих площадей было бы меньше. Потому что в таком случае бизнес имел бы меньшие издержки на единицу площади. Следовательно цены на недвижимость в Москве должны идти вниз. И первое движение здесь должно начатья с коммерческой недвижимости», — заявил Колташов.

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