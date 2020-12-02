Пекин, , 19:32 — REGNUM По итогам недавнего подписания соглашения о ВРЭП — Всестороннем региональном экономическом партнерстве — Госсовет КНР принял меры по более активной реализации этого многостороннего документа, создающего в Восточной Азии зону свободной торговли (ЗСТ). Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, опубликованное по итогам исполнительного заседания правительства по председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Премьер в своем выступлении отметил, что предстоит проделать большую работу, чтобы подготовить и расширить пространство взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что соглашение о ВРЭП, подписанное 20 ноября 2020 года, включает Китай, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Индию, а также десятку стран-членов объединения АСЕАН.