Москва, , 19:15 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 24 по 30 ноября выросли в среднем на 0,1%, после роста на 0,2% в предыдущие три недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала ноябре, по оценке Росстата, достигла 0,7%, с начала текущего года — 4,1%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,8%, подсолнечное масло — на 1,1%, сахар-песок — на 0,8%, гречневая крупа и вермишель — на 0,5%, мороженая рыба — на 0,4%, мясо кур, варёная колбаса, сметана, жирный творог, сычужные сыры, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,3%, полукопчёная колбаса, молоко, печенье, чёрный чай и ржаной хлеб — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2%, в том числе огурцы стали дороже на 7,9%, помидоры — на 3,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,7%, стиральный порошок — на 0,3%, туалетное мыло и детские подгузники — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.