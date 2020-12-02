Москва, , 18:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить госкорпорацию «Роснано».

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано», — сказал глава государства на встрече с Куликовым в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что «это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики».

Президент также сообщил, что правительство подготовило свои предложения по поддержке «Роснано».

О рассмотрении кандидатуры Сергея Куликова на смену Анатолию Чубайсу в должности главы госкорпорации уже сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Ранее Куликов курировал корпоративную реформу и обновление стратегии «Ростеха». Он также участвовал в партнёрских проектах корпорации — в частности, в создании совместных предприятий с Boeing, реструктуризации и оздоровлении холдингов «Росэл», «Калашников», «Технодинамика».

23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами анонсировал оптимизацию институтов развития. В частности, было объявлено, что «Роснано» войдёт в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ. РФ наряду с Корпорацией МСП, Российским экспортным центром, ЭКСАР, фондом «Сколково», Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Фондом развития промышленности.