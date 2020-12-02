Милютинский район, Ростовская область, , 18:26 — REGNUM Из бюджета Ростовской области выделено 1,37 млн рублей для жителей хутора Широко-Оглоблинский Милютинского района, пострадавших от природного пожара в октябре 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Природный пожар 36.mchs.gov.ru

В результате возгорания сухой растительности было повреждено два дома, один из них был уничтожен огнём полностью. Почти 1,2 млн рублей получат хуторяне на покупку нового жилья, остальная часть средств будет перечислена в качестве единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 10,5 млн рублей было выделено на приобретение вещей первой необходимости для семей из населённых пунктов, пострадавших в результате разгула огненной стихи осенью 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовским погорельцам выделят 10,6 млн рублей на покупку жилья