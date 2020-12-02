Нью-Йорк, США, , 18:05 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «красной зоне» 2 декабря, индекс Dow Jones отступил от знаковой отметки в 30 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 75,40 пункта (0,25%), до 29 748,52 пункта, индекс S&P 500 упал на 7,05 пункта (0,19%), до 3655,40 пункта, индекс Nasdaq упал на 82,32 пункта (0,67%), до 12 272,79 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 1 декабря Dow Jones поднимался выше 30 000 пунктов, однако торги завершились далеко от рекордных максимумов.

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