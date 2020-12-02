Киев, , 17:38 — REGNUM За январь-ноябрь 2020 года госбюджет Украины выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн (порядка 4 млрд долларов), сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба украинского министерства финансов.

Согласно источнику, в том числе общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.

Подчеркивается, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период.

Минфин информирует, что в ноябре в общий фонд госбюджета поступило 85,5 млрд грн, таким образом роспись выполнена на 106,2%, то есть перевыполнение составило около 5 млрд грн. Всего за январь-ноябрь 2020 г. при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, то есть перевыполнение в 3,3 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что согласно закону о госбюджете-2020 предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда — 274,5 млрд грн. Власти страны неоднократно заявляли, что реальный дефицит будет меньше.

Проект госбюджета-2021, поданный правительством ко второму чтению в Раду предполагает предельный размер дефицита 246,6 млрд грн. Известно, что этот параметр был предметом дискуссии правительства и МВФ.