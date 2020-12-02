Москва, , 17:37 — REGNUM В России большая часть экономических субъектов не почувствует существенных изменений в результате внедрения цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM2 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России намерен эмитировать цифровой рубль.

«До официальной презентации цифрового рубля можно только строить предположения о том, какой же будет новая валюта. Существенных изменений большая часть экономических субъектов не почувствует. Некоторые неудобства могут испытать только работающие «в тени», так как цифровой рубль заметно легче отслеживать, — пояснил Хестанов. — Главный мотив — улучшение налоговой дисциплины граждан и бизнеса. Сам по себе цифровой рубль нейтрален для экономики».

Как пояснил Хестанов, никаких особых рисков, кроме чисто технических, связанных с внедрением нового программного обеспечения, цифровой рубль не несёт.

«Обычно примерно месяца бывает достаточно для решения всех технических проблем. Некоторые трудности могут быть на территории с плохим доступом к интернету, но они не больше, чем при нынешней безналичной оплате», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов также заявил, что от появления в России цифрового рубля могут пострадать те, кто находится в «серой» зоне.

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