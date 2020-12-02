Москва, , 17:19 — REGNUM От появления в России цифрового рубля могут пострадать те, кто находится в «серой» зоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал риски внедрения цифрового рубля.

«Риски могут быть только для тех, кто вынужден находиться в «серой» зоне, кто ведет работу без официальной регистрации. Как индивидуальные предприниматели, так и наемные работники, — сказал Колганов. — И вот расчеты в этой сфере, оказавшись под достаточно эффективным технологическим контролем со стороны банковской системы, могут повлечь за собой различного рода неудобства, санкции и так далее. А для тех, кто в «белой» зоне, никаких проблем быть не должно».

При этом Колганов предположил, что никакого специального курса рубля по отношению к другим валютам не будет.

«Это просто некая добавочная технология. И никакой экономической разницы между обычным и цифровым рублем быть не должно. Если доллар стоил 100 обычных рублей, то он будет стоить 100 цифровых», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что появление цифрового рубля может понизить доходность.

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