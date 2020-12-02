Москва, , 17:16 — REGNUM Появление цифрового рубля в России очень удобно с точки зрения финансового контроля. Об этом 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Цифровой рубль — это не криптовалюта. Криптовалюта — децентрализованная система, а цифровой юань, цифровой евро или цифровой рубль — это валюта централизованная и находящаяся под контролем Центрального банка, — сказал Колганов. — В случае криптовалюты контроль над сделками осуществляется при помощи рассеянных операций, и на этом основана надежность осуществляемых сделок. Никто не может их контролировать. Нет единого центра, который бы обладал информацией о том, что происходит в сфере криптовалют. А Центральный банк будет обладать информацией о сделках с цифровым рублем. Для ЦБ РФ это очень удобно с точки зрения финансового контроля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что изменится в жизни граждан РФ с появлением цифрового рубля.

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