Бишкек, , 17:16 — REGNUM После неоднократных обращений киргизских властей с просьбой повысить пропускную способность КПП «Иркештам» и «Торугарт» на киргизско-китайской границе, правительство Китая предложило увеличить время их работы с 8 до 12 часов. Об этом заявила посол КНР Ду Дэвэнь на встрече с и. о. премьер-министра Киргизии Артемом Новиковым.

Также китайские власти рассматривают возможность перевести эти контрольно-пропускные пункты на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни.

По ее словам, в результате этого через границу смогут пропускать в сутки на 30 машин больше.

Посол также сообщила, что китайская сторона приняла решение о строительстве на КПП «Иркештам» двух складов и установки крана для контейнера — для повышения пропускной способности и улучшения его инфраструктуры.

По итогам переговоров Артем Новиков поручил руководству таможенной и пограничной служб, перевести работу контрольно-пропускных пунктов на совместный с китайскими коллегами режим работы.