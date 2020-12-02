Красногорск, , 17:11 — REGNUM Около полумиллиона особей улиток привезли в Подмосковье для дальнейшего разведения. Об этом 2 декабря сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйства Подмосковья. Завезено порядка 480 тысяч штук, это около четырех тонн», — рассказал исполняющий обязанности главы регионального минсельхоза Сергей Воскресенский.

Отмечается, что данный вид улиток разводят только на одном хозяйстве в Чехии. Причем эти моллюски сильно отличаются от российской виноградной улитки.

Например, завезенный вид растёт намного быстрее — в течение 3,5 месяцев в то время, как его российский «родственник» — около трёх лет. Это делает производство более рентабельным. Кроме того, у данного вида улитки в пищу употребляется не только нога, но еще печень и икра.

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