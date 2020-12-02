Орел, , 16:58 — REGNUM Прокурор Орловской области Владислав Малкин встретился с бывшими работниками ЗАО «Дормаш», перед которыми на протяжении нескольких лет не могут ликвидировать задолженность по зарплате, встреча состоялась 2 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

«В ходе встречи прокурор области ответил на вопросы граждан, принял поступившие от них обращения, разъяснил положения действующего законодательства, дал дополнительные поручения о проведении проверок», — уточнила представитель прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в ноябре 2020 года Управлением Росреестра по Орловской области в отношении конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ — «Неправомерные действия при банкротстве». Также СУ УМВД России по Орловской области расследует уголовное дело по факту реализации имущества ЗАО «Дормаш» по заведомо низкой цене. Конкурсному управляющему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере — по трём эпизодам.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с выплатой зарплаты на заводе «Дормаш», некогда входившем в число крупнейших машиностроительных предприятий страны, начались в 2015 году стало известно о проблемах с выплатой заработной платы на заводе. За эти пять лет руководители области давали обещание привести инвестора, выплатить долги. Однако в 2017 году ЗАО «Дормаш» был признан несостоятельным, долги были выплачены лишь частично.

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