Москва, , 16:56 — REGNUM В третьем квартале 2020 года физлица-резиденты сохранили склонность к более рискованным долевым инструментам по сравнению с инструментами с фиксированной доходностью. Об этом сообщается в специальном обзоре Центрального банка России.

Авторы исследования отмечают, что на подобные инвестиции приходилось около 59% всех покупок. Даже в сентябре 2020 года среди розничных инвесторов не вырос спрос на облигации федерального займа, как на защитный актив.

«Напротив, клиенты покупали различные типы активов, включая акции и депозитарные расписки, вероятно, в надежде заработать в случае перехода к росту фондового рынка», — отмечено в документе.

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