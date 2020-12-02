Уфа, , 19:55 — REGNUM Завод по производству промышленных насосов и оборудования для обращения с сыпучими материалами планируют построить с Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, Министерство экономического развития РФ зарегистрировало на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» еще одного резидента — ООО «ФНБ Технолоджи». Предприятие намерено построить завода по производству оборудования для обращения с сыпучими материалами и промышленных насосов.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой, на реализацию данного проекта необходимо направить 261 млн рублей. В случае его реализации, будут созданы 102 рабочих места. Реализовать проект планируется до 2024 года.

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