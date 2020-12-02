Москва, , 16:31 — REGNUM Каждый десятый житель России трудоспособного возраста инвестирует на фондовых рынках. Такой вывод содержится в специальном обзоре Центрального банка России.

Авторы исследования отмечают, что в третьем квартале 2020 года в России продолжался активный рост количества розничных инвесторов. Эта тенденция привела к тому, что численность инвесторов на фондовом рынке приблизилась к 10% экономически активного населения России.

В числе основных причин этого называется снижение ставок по депозитам на фоне мягкой денежно-кредитной политики, а также упрощение процедуры регистрации инвестиционного счета с помощью мобильных приложений крупнейших банков. В итоге общее количество клиентов в сегменте брокерского обслуживания в третьем квартале выросло до 7,6 млн лиц, что на 27% больше предыдущего квартала и на 124% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

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