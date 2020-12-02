Москва, , 16:30 — REGNUM В России растёт интерес населения к рынку ценных бумаг. Такой вывод содержится в специальном обзоре Центрального банка России.

В документе отмечается, что оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях в третьем квартале 2020 года достигла 4,7 трлн рублей. В квартальном выражении рост составляет 16%, а в годовом — 45%. Причём в основной своей массе приток инвестиций происходил в российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов.

При этом средний размер индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания снизился за три месяца с 80 до 76 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления — с 292 до 274 тыс. рублей.

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