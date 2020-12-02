Тольятти, Самарская область, , 16:57 — REGNUM Установку по производству серной кислоты и улучшенного олеума (раствор серного ангидрида SO₃ в 100%-й серной кислоте H₂SO₄) запустили в эксплуатацию на ПАО «Куйбышевазот» в Тольятти. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

По сообщению пресс-службы предприятия, запущенный в г. Тольятти проект был профинансирован Газпромбанком и ВЭБ. РФ в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

Отмечается, что ежегодно завод сможет производить до 360 тысяч тонн улучшенного олеума и 140 тысяч тонн серной кислоты марки «К». Эти продукты используют для производства капролактама и далее для полиамидных нитей и волокон. При этом целью проекта является сырьевое обеспечение и наращивание производства капролактама и продуктов его переработки. 45% конечной продукции Куйбышевазот направляет на экспорт.

Сообщается, что на реализацию данного проекта было направлено 8,6 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд рублей были привлечены в форме кредитов ВЭБ. РФ и Газпромбанка.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, установка была запущена раньше запланированных сроков на семь месяцев.

Отмечается, что на заводе применена прогрессивная технология, которая призвана обеспечить снижение выбросов в атмосферу в 3,5 раза по отношению к наилучшим доступным технологиям.

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