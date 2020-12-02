Киев, , 16:04 — REGNUM Несмотря на все заявления, у Украины в настоящий момент «достаточно стабильная макроэкономическая ситуация», заявил экс-министр экономики (работал в правительстве Алексея Гончарука), советник главы офиса президента Зеленского Тимофей Милованов в интервью изданию «Левый берег».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Материал опубликован сегодня, 2 декабря.

Милованов отметил, что и в правительстве, и в офисе президента идут дискуссии о том, когда «все развалится» без денег МВФ.

«Я говорю: не развалится. У нас достаточно большой запас макроэкономической прочности. На год или месяцев восемь. Конечно, это не отменяет проблему, не говорит о том, что можно расслабиться», — сказал экс-министр.

Он добавил, что многое зависит от того, насколько спокойно власть пройдет нынешний этап в контексте ситуации с коронавирусом и что будем делать весной.

Отвечая на вопрос, есть ли у Киева возможность обсуждать с МВФ списание долгов, Милованов заявил:

«Я не знаю, можно ли с МВФ такие вещи обсуждать. По моему, мы не достаточно бедная страна для этого, насколько я знаю, под эту квалификацию мы не попадаем… Долги-то мы оплатим и бюджет выплатим, защищенные расходы. Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая, что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, но я думаю, он справится».

На уточнение журналистов, значит ли это, что рассматривать сценарий дефолта не стоит, экс-министр подтвердил:

«Даже близко (не стоит)… Как это делать? Через какие инструменты? До дефолта еще дожить надо».

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября один из бывших высокопоставленных чиновников министерства экономики Украины Павел Кухта заявил, что казна работает в режиме картотеки.

«До ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, который будет профинансирован. Все остальное откладывают. Неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на 23 ноября составляют 9,4 млрд гривен. В новейшей истории Украины с середины ноября такого не было как минимум 10 лет», — отметил Кухта.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эта информация не соответствует действительности и госбюджет располагает средствами для покрытия всех необходимых расходов.