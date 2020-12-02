Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль 2 декабря днем слегка укрепляется в парах с иностранными валютами. Ключевой триггер для этого — слабость американской валюты на мировом рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В паре с евро курс доллара упал к минимумам с апреля 2018 года. У него, естественно, есть личные причины так глубоко падать, но слабость бакса совершенно точно дает другим валютам шанс на укрепление.

Доллар стоит 75,73 руб. и может в ближайшее время торговаться в рамках 75,50−76,00 руб. Резкое укрепление позиций рубля в абсолютном большинстве случаев воспринимается как следствие совпадения ряда факторов, потому что фундаментально рубль слаб. Евро стоит 91,25 руб. и сохраняется в пределах 90−92 руб.

Стоит ли именно сейчас покупать валюту для личных сбережений? Сами курсы выглядят вполне привлекательно, значительно дешевле доллар будет вряд ли в ближайшей перспективе.

Однако такое решение каждый принимает для себя индивидуально. На валютный рынок, как всегда, давит масса неожиданно появляющихся новых рисков. И евро, и особенно доллар от них не защищены», — считает эксперт.

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