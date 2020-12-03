Москва, , 00:14 — REGNUM Как нередко бывает, интересное открытие произошло внезапно. И случилось оно в банковском секторе России, обнаружившим, что когда плохо экономике в целом. то и банку становится плохо. Откуда взялось это «необычное» наблюдение, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор многим, включая даже отдельных экспертов, могло казаться, что были банки, а экономика найдется. Но коронакризис все расставил по местам и провал в экономике ударил даже по банковскому сектору, которому вдруг оказалось нечего обслуживать. Ну, если не совсем нечего, то уж о резко снизившихся возможностях для банков выгодно продавать свои услуги говорит многое.

Например, отсутствие желающих поучаствовать в аукционе Банка России, запланированном на 27 октября. Купонные облигации на сумму более 41 миллиарда рублей оказались «никому не нужны». А ведь не так давно экономика России очень просила банки создать благоприятные условия для своего развития. Но банки гордо отказывались. Неужели бумеранг вернулся? Читайте статью Галины Смирновой «Здоровье банковского сектора зависит от здоровья экономики России».